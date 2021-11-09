Erkan'ın 60 yılına tanıklık ettiler...

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO 'KİM BU' KİTABININ TANITIMINA EŞİ RONİT HAKKO İLE BİRLİKTE KATILDI.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO 'KİM BU' KİTABININ TANITIMINA EŞİ RONİT HAKKO İLE BİRLİKTE KATILDI.
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER VE EŞİ BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER, JOAN KİM ERKAN'IN DAVETİNE BİRLİKTE GELDİ.
ÜMİT BOYNER, JOAN KİM ERKAN'DAN KİTAP HAKKINDA BİLGİLER ALDI.
İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ İLE HÜSAMETTİN KOÇAN BİRLİKTE KİTAP TANITIMINA GELEREK JOAN KİM ERKAN'A DESTEK OLDULAR.
JOAN KİM ERKAN VE BAŞARILI İŞADAMI HALİS KOMİLİ DAVETTE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.
JOAN KİM ERKAN'IN TÜRKİYE'DE Kİ YAŞAMINI ELE ALAN 'KİM BU' ADLI KİTAP TANITIMINA İŞ İNSANI EROL TABANCA'DA KATILDI.
EROL-RANA TABANCA ÇİFTİ VE YAZAR JOAN KİM ERKAN
EROL VE RANA TABANCA ÇİFTİ BİRLİKTE TANITIMDA YER ALDI.
METİN VE ZEYNEP FADILLIOĞLU ÇİFTİ ÖZEL TANITIM DAVETİNDE BİRLİKTE YERLERİNİ ALDI.
BETTINA MACHLER YAZARIN ÖZEL KİTABINI DAVETTE İNCELEDİ.
İŞADAMI CELAL ÇAPA EŞİ ŞEBNEM ÇAPA İLE BİRLİKTE TANITIMA GELDİ.
EROL TABANCA, JOAN KİM ERKAN
ZELİHA ÖZTETİK, EROL TABANCA
ZEHRA ERKARA, EROL TABANCA, ŞEREF ÖZKARA
BİLGÜN DERELİ
ESRA EKMEKÇİ
BÜŞRA, ZEHRA ERKAYA
JOAN KİM ERKA, RANA TABANCA
MUSTAFA OĞUZ MUSTAFA TONER
SANDRA-NİNO ERER
ŞELİ-ALBERT ELVAŞVİLİ
SEDEFHAN OĞUZ
CEYLAN ARBEN
SELDA-MUNİR ÖZKÖK
BARBARA PENSOY
EMİNA TUSAVUL, ÇİÇEK FEY
ZEYNEP ÇİFTÇİOĞLU
ALESDAIR DUNDAS
ASLI ERSU
SERAP-İSKENDER ATAKAN
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