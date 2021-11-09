Erkan'ın 60 yılına tanıklık ettiler...

Joan Kim Erkan'ın Türkiye'deki 60 yıllık yaşamını konu alan 'Kim Bu/Lady Who' kitap lansmanı düzenlendi. İş dünyasından ünlü isimler, lansmanda bir araya geldi

09 Kasım 2021 Salı

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO 'KİM BU' KİTABININ TANITIMINA EŞİ RONİT HAKKO İLE BİRLİKTE KATILDI.

BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER VE EŞİ BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER, JOAN KİM ERKAN'IN DAVETİNE BİRLİKTE GELDİ.

ÜMİT BOYNER, JOAN KİM ERKAN'DAN KİTAP HAKKINDA BİLGİLER ALDI.

İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ İLE HÜSAMETTİN KOÇAN BİRLİKTE KİTAP TANITIMINA GELEREK JOAN KİM ERKAN'A DESTEK OLDULAR.

JOAN KİM ERKAN VE BAŞARILI İŞADAMI HALİS KOMİLİ DAVETTE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.

JOAN KİM ERKAN'IN TÜRKİYE'DE Kİ YAŞAMINI ELE ALAN 'KİM BU' ADLI KİTAP TANITIMINA İŞ İNSANI EROL TABANCA'DA KATILDI.

EROL-RANA TABANCA ÇİFTİ VE YAZAR JOAN KİM ERKAN

EROL VE RANA TABANCA ÇİFTİ BİRLİKTE TANITIMDA YER ALDI.

METİN VE ZEYNEP FADILLIOĞLU ÇİFTİ ÖZEL TANITIM DAVETİNDE BİRLİKTE YERLERİNİ ALDI.

BETTINA MACHLER YAZARIN ÖZEL KİTABINI DAVETTE İNCELEDİ.

İŞADAMI CELAL ÇAPA EŞİ ŞEBNEM ÇAPA İLE BİRLİKTE TANITIMA GELDİ.

EROL TABANCA, JOAN KİM ERKAN

ZELİHA ÖZTETİK, EROL TABANCA

ZEHRA ERKARA, EROL TABANCA, ŞEREF ÖZKARA

BİLGÜN DERELİ

ESRA EKMEKÇİ

BÜŞRA, ZEHRA ERKAYA

JOAN KİM ERKA, RANA TABANCA

MUSTAFA OĞUZ MUSTAFA TONER

SANDRA-NİNO ERER

ŞELİ-ALBERT ELVAŞVİLİ

SEDEFHAN OĞUZ

CEYLAN ARBEN

SELDA-MUNİR ÖZKÖK

BARBARA PENSOY

EMİNA TUSAVUL, ÇİÇEK FEY

ZEYNEP ÇİFTÇİOĞLU

 

ALESDAIR DUNDAS

ASLI ERSU

SERAP-İSKENDER ATAKAN

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