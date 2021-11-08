Sanat ve bilim Artkolik'le buluştu!

Sanat ve eğitim platformu olan Artkolik, Amerika merkezli eğitim kurumu ile çocukları sanat, bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

08 Kasım 2021 Pazartesi

ARTKOLİK SANAT GALERİSİ SAHİBİ NAZLI KEÇİLİ VE CEYLAN DURU BİRLİKTE  AMERİKA MERKEZLİ EĞİTİM KURUMU İLE ÇOCUKLARI SANAT, BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDU.

BEGÜM AYAYDIN'DA AÇILIŞA KATILARAK NAZLI KEÇİLİ'YE DESTEK OLDU.

ÇOCUKLAR AÇILIŞTA SANAT BİLİM VE TEKNOLOJİ DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ.

GENEL

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

Sanat ve bilim Artkolik'le buluştu!

Sanat ve eğitim platformu olan Artkolik, Amerika merkezli eğitim kurumu ile çocukları sanat, bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

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