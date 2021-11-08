"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu, gerçekleşti.
08 Kasım 2021 Pazartesi
43. İSTANBUL MARATONU, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU VE İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'İN START VERMESİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE BAŞLADI.
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞ KADINI ÜMİT BOYNER İSTANBUL MARATONU'NA TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSİYERLERİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN KATILDI.
ZEYNEP ÜSTÜNEL HER YIL KATILDIĞI 43. İSTANBUL MARATONU'NDA POZ VERDİ.
ZEYNEP ÜSTÜNEL 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN TOHUM OTİZM VAKFI YARARI İÇİN KIZI MİNA İLE BİRLİKTE KOŞARAK GEÇTİ.
İŞ İNSANI NURİ DEVELİ MARATONA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KATILDI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
'İyilik Peşinde Koş'...
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu, gerçekleşti.
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