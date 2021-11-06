Stiliyle göz dolduruyor

RONİT HAKKO
Ronit Hakko
Melisa Von Faber Castell
Nevbahar Koç
Ümit Boyner
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Sosyetenin en iyi anlaşan arkadaş gurubu Nazlı Çelik, Sanem Tezman, Melda Kosif ve Hande Gamgam Ankara'da bir araya geldi.
Dünyaca ünlü yıldızlardan Alessandra Ambrosio, Doja Cat ve Madison Reed Cadılar Bayramı kutlaması yaptı. Güzellerin giydikleri kostümleri göz doldurdu.
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