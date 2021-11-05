Dünyaca ünlü yıldızlardan Alessandra Ambrosio, Doja Cat ve Madison Reed Cadılar Bayramı kutlaması yaptı. Güzellerin giydikleri kostümleri göz doldurdu.
05 Kasım 2021 Cuma
DÜNYACA ÜNLÜ MODEL ALESSANDRA AMBROSIO KIRMIZI HALIDA BEYAZ KOSTÜMÜYLE NEFES KESTİ
DOJA CATİ KIRMIZI HALIDA SEKSİ KIYAFETİYLE GÖZ DOLDURDU.
MEAGAN GOOD ZİNCİR DETAYLI KOSTÜMÜYLE PARTİNİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ ARASINDAYDI.
VICTORIA JUSTICE'NİN İSE MAKYALKA YÜZÜNE İSKELET GÖRÜNÜMÜ VERDİ.
MADISON REED BEYAZ KOSTÜMÜYLE NEFES KESTİ.
BIANCA MIQUELA LANDRAU
SAILOR BRINKLEY COOK
Güzellerin Halloween kutlaması
Dünyaca ünlü yıldızlardan Alessandra Ambrosio, Doja Cat ve Madison Reed Cadılar Bayramı kutlaması yaptı. Güzellerin giydikleri kostümleri göz doldurdu.
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