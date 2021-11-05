Pervin Ersoy yakın arkadaşları ve sanatçılarla Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni gezdi.
05 Kasım 2021 Cuma
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE PERVİN ERSOY BEYOĞLU KÜLTÜR FESTİVALİ KAPSAMINDA BEYOĞLU'NDA ESERLERİ İNCELEDİ.
SANATÇILARLA BİR ARAYA GELEN PERVİN ERSOY, ESERLERİN HİKAYELERİNİ DİNLEYEREK BİLGİ ALDI.
YAKIN DOSTLARIYLA BEYOĞLU GEZİSİ YAPAN PERVİN HANIM, BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
SANAT DOLU GEZİYE PERVİN ERSOY'UN YAKIN DOSTLARINDAN BİLGE KURU'DA KATILDI.
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Ersoy'un 'Kültür Yolu' gezisi...
Pervin Ersoy yakın arkadaşları ve sanatçılarla Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni gezdi.
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