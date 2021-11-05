Özel projeye davet...

Heves Ekinci, Beste Yurttaş ve Burcu Şendir, Mıamı'nin özel projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.

05 Kasım 2021 Cuma

HEVES EKİNCİ DAVETE KATILARAK PROJE HAKKINDA BİLGİ ALDI.

MIAMI'DE HAYATA GEÇİRELEN PROJEYİ DAVETLİLERDEN BESTE YURTTAŞ'DA BÜYÜK BİR İLGİYLE DİNLEDİ.

EBRU SANVER PROJE DAVETİNE JÜLİDE ÖNENGÜT İLE BİRLİKTE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

BUKET TAŞDELEN VE ZAFER KOZANOĞLU DAVETTE BİR ARAYA GELDİLER.

BUKET TAŞDELEN

ZAFER KOZANOĞLU

BURCU ŞENDİR

ZEYNEP GERMEN, AYŞE ONGUN

DAVET MERVE GÜMÜŞYAZICI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.

ARZU KUNT

Özel projeye davet...

Heves Ekinci, Beste Yurttaş ve Burcu Şendir, Mıamı'nin özel projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.

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