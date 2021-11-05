BUKET TAŞDELEN VE ZAFER KOZANOĞLU DAVETTE BİR ARAYA GELDİLER.
BUKET TAŞDELEN
ZAFER KOZANOĞLU
BURCU ŞENDİR
ZEYNEP GERMEN, AYŞE ONGUN
DAVET MERVE GÜMÜŞYAZICI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.
ARZU KUNT
Özel projeye davet...
Heves Ekinci, Beste Yurttaş ve Burcu Şendir, Mıamı'nin özel projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.
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