İstanbul'da Sanat ve Antika Fuarı...

Sanat ve antika dünyasını tek çatı altında buluşturan etkinlik İstanbul Sanat ve Antika Fuarı iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını buluşturdu.

04 Kasım 2021 Perşembe

ZÜLAL ZORLU VE ZEYNEP GERMEN, SOUDAD AL SİGAB KANDEMİR İLE BİRLİKTE FUARDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.

ARTKOLİK SANAT GALERİSİ SAHİBİ NAZLI KEÇELİ'DE İSTANBUL SANAT VE ANTİKA FUARINA GELEREK ETKİNLİĞE DESTEK OLDU.

SOUDAD AL SİGAB KANDEMİR

GÜNAY DERELİ,NAZLI KEÇİLİ,GÜLCE DERELİ

SERAP TİBUK

GENEL

GENEL

GENEL

İstanbul'da Sanat ve Antika Fuarı...

Sanat ve antika dünyasını tek çatı altında buluşturan etkinlik İstanbul Sanat ve Antika Fuarı iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını buluşturdu.

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