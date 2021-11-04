Sanat ve antika dünyasını tek çatı altında buluşturan etkinlik İstanbul Sanat ve Antika Fuarı iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını buluşturdu.
04 Kasım 2021 Perşembe
ZÜLAL ZORLU VE ZEYNEP GERMEN, SOUDAD AL SİGAB KANDEMİR İLE BİRLİKTE FUARDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.
ARTKOLİK SANAT GALERİSİ SAHİBİ NAZLI KEÇELİ'DE İSTANBUL SANAT VE ANTİKA FUARINA GELEREK ETKİNLİĞE DESTEK OLDU.
SOUDAD AL SİGAB KANDEMİR
GÜNAY DERELİ,NAZLI KEÇİLİ,GÜLCE DERELİ
SERAP TİBUK
GENEL
GENEL
GENEL
İstanbul'da Sanat ve Antika Fuarı...
Sanat ve antika dünyasını tek çatı altında buluşturan etkinlik İstanbul Sanat ve Antika Fuarı iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını buluşturdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.