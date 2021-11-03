Sürpriz doğum günü!

Pervin Ersoy ve yakın arkadaşları Bilge Kuru'nun doğum gününü sürpriz bir geceyle kutladı.

03 Kasım 2021 Çarşamba

PERVİN ERSOY YAKIN DOSTLARIYLA BİRLİKTE ARKADAŞI BİLGE KURU'NUN YENİ YAŞINI KUTLADI.

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY VE  BİLGE KURU ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ OLAN PERVİN ERSOY AYNI ZAMANDA BAŞARLI PROJELER YÜRÜTEN BİR İŞ KADINI

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Sürpriz doğum günü!

Pervin Ersoy ve yakın arkadaşları Bilge Kuru'nun doğum gününü sürpriz bir geceyle kutladı.

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Sürpriz doğum günü!

Pervin Ersoy ve yakın arkadaşları Bilge Kuru'nun doğum gününü sürpriz bir geceyle kutladı.

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