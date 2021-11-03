PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ OLAN PERVİN ERSOY AYNI ZAMANDA BAŞARLI PROJELER YÜRÜTEN BİR İŞ KADINI
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Sürpriz doğum günü!
Pervin Ersoy ve yakın arkadaşları Bilge Kuru'nun doğum gününü sürpriz bir geceyle kutladı.
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