Yılın en iyileri ödüllendirildi...

İŞ İNSANI NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDEN TİMUR VE EŞİ EMİNE TİMUR, DAVETE BİRLİKTE KATILARAK OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER.
İŞ İNSANI NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDEN TİMUR VE EŞİ EMİNE TİMUR, DAVETE BİRLİKTE KATILARAK OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER.
TAV YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İCRA KURULU BAŞKANI İŞADAMI SANİ ŞENER ÖZEL DAVETTE YERİNİ ALDI.
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKAN ATEŞ GECEYE TEK BAŞINA KATILDI.
SEBA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENGİN KEÇELİ ÖDÜL GECESİNDE KIZI LAL KEÇELİ İLE BİRLİKTE POZ VERDİ.
GÜRAL AİLESİ ÜYELERİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMA GÜRAL SÜRMELİ İLE OĞLU EMİR NAFİ SÜRMELİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEDİYE GÜRAL GÜR VE ANNELERİ GÜLSÜM GÜRAL, SİHİRLİ GECEYE BİRLİKTE KATILDI.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM GECEYE YALNIZ KATILDI.
İŞADAMI İBRAHİM HATTAT EŞİ BURCU HATTAT İLE BİRLİKTE GECEYE GELEREK ÖDÜL TÖRENİNİ İZLEDİ.
YELDA VE BURAK ELMAS ÇİFTİ ŞIK UYUMLARIYLA GÖZ DOLDURDU.
İŞ İNSANI BURAK YAKIN VE EŞİ ÖZNUR YAKIN BİRLİKTE ÖDÜL TÖRENİ GECESİNDE YERKLERİNİ ALDI.
FEYZAN ERSİNAN VE İŞ İNSANI SANİ ŞENER
İŞ İNSANI FATİH VE FİGEN KIRAL ÇİFTİ GECEDE BOY GÖSTERDİ.
YELDA-ERKAN GÜRAL GECEDE BİRLİKTE YER ALDI.
ERDİNÇ ACAR GECEYE GİZEM ÇETİN İLE BİRLİKTE KATILARAK GÖRKEMLİ GECENİN KONUĞU OLDU.
İŞ İNSANI EMİN HİTAY GÖRKEMLİ GECENİN KONUKLARI ARASINDAYDI.
SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN ÖZEL BALOYA YALNIZ KATILAN İSİMLERDEN BİRİSİYDİ.
EFE BEZCİ
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