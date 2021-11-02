BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
Toplusoylar'ın Cadılar Bayramı kutlaması...
Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia ile birlikte Cadılar Bayramı kutlaması yaptı.
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