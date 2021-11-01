‘Yeniden’ Beyoğlu...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, EŞİ PERVİN ERSOY'LA BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ OLAN BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA AÇILAN SERGİLERİ GEZDİ.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, EŞİ PERVİN ERSOY'LA BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ OLAN BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA AÇILAN SERGİLERİ GEZDİ.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, EŞİ PERVİN ERSOY'LA ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALARAK İNCELEMERDE BULUNDULAR.
SANATÇI ARAS SEDDING, SANATSEVER BİR İSİM OLAN BANU ÇARMIKLI İLE SERGİDE BİR ARAYA GELDİ.
BANU ÇARMIKLI, UZUN SÜRE FESTİVALDE ESERLERİ İNCELEDİ.
BANU ÇARMIKLI VE SANATÇI ÇAĞRI SARAY BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE.
ARAS SEDDING
MODACI DİLEK HANİF VE DİLHAN HANİF FESTİVALE BİRLİKTE KATILARAK ESERLERDEN İLHAM ALDI.
DİLHAN, DİLEK HANİF, HÜSEYİN ÇAĞLAYAN
SANATÇI KEZBAN ARCA BATIBEKİ FESTİVALE YALNIZ KATILDI.
ESRA EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU
EVREN-ARHAN KAYAR
GENEL
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