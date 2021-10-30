Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını Cumhuriyetin 98. yılında iş cemiyet ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.
30 Ekim 2021 Cumartesi
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YAPIMI TAMAMLAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM)'NİN AÇILIŞINI CUMHURİYETİN 98. YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİ.
AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'IN YANI SIRA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE EŞİ PERVİN ERSOY VE DİĞER SİYASİ İSİMLERDE KATILDI.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY İLE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'Nİ GEZDİ.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
AÇILIŞA KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAFİ GÜRAL VE EŞİ İLE KIZI KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEMA GÜRAL SÜRMELİ'DE KATILDI.
CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ YAPIMI TAMAMLAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM)'NİN AÇILIŞINA EŞİ RABİA GÜRELİ İLE GELDİ.
MONİK İPEKEL'DE AÇILIŞTA BULUNAN İSİMLER ARASINDAYDI.
GENEL
GENEL
Atatürk Kültür Merkezi'ne görkemli açılış!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını Cumhuriyetin 98. yılında iş cemiyet ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.
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