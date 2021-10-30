Atatürk Kültür Merkezi'ne görkemli açılış!

AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'IN YANI SIRA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE EŞİ PERVİN ERSOY VE DİĞER SİYASİ İSİMLERDE KATILDI.