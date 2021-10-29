Contemporary İstanbul Vakfı’nda anlamlı buluşma... Contemporary Istanbul Vakfı'nın Fişekhane'de bulunan sanat mekanı Cocoon, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Op. Dr Dilek Avşar ve Artkolik Güncel Sanat Platformu'nun kurucusu Nazlı Keçili'nin konuşmacı olarak katıldığı "Kadın ve Sanat" paneline ev sahipliği yaptı.