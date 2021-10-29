Contemporary İstanbul Vakfı’nda anlamlı buluşma...

Contemporary Istanbul Vakfı'nın Fişekhane'de bulunan sanat mekanı Cocoon, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Op. Dr Dilek Avşar ve Artkolik Güncel Sanat Platformu'nun kurucusu Nazlı Keçili'nin konuşmacı olarak katıldığı "Kadın ve Sanat" paneline ev sahipliği yaptı.

29 Ekim 2021 Cuma

CONTEMPORARY İSTANBUL VAKFI'NIN SANAT MEKANI COCOON, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA OP. DR. DİLEK AVŞAR VE ARTKOLİK GÜNCEL SANAT PLATFORMU'NUN KURUCUSU NAZLI KEÇİLİ'Yİ KONUŞMACI OLARAK AĞIRLADI.

 

ÖZEL ETKİNLİĞE NAZLI KEÇİLİ'NİN ANNESİ NİLGÜN KEÇİLİ'DE KATILDI.

REYHAN İPEKEL'DE DOSTLARINI ETKİNLİKTE YALNIZ BIRAKMADI.

DİLEK YURTTAŞ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Contemporary İstanbul Vakfı’nda anlamlı buluşma...

Contemporary Istanbul Vakfı'nın Fişekhane'de bulunan sanat mekanı Cocoon, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Op. Dr Dilek Avşar ve Artkolik Güncel Sanat Platformu'nun kurucusu Nazlı Keçili'nin konuşmacı olarak katıldığı "Kadın ve Sanat" paneline ev sahipliği yaptı.

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