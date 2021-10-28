Temmer Marble'yn katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibari ile sergilenmeye hazırlanan 'Anamorfoz Atatürk' eseri Rahmi Koç Müzesi'nde basın toplantısı ile tanıtıldı.
28 Ekim 2021 Perşembe
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ KOÇ MÜZESİ'NDE SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK OLAN ANAMORFOZ ATATÜRK ESERİNİ BASIN TOPLANTISIYLA TANITTI.
RAHMİ KOÇ MÜZESİ'NDE GERÇEKLEŞEN BASIN TOPLANTISINA İŞ İNSANI KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ'UN YANISIRA RAHMİ KOÇ MÜZESİ GENEL MÜDÜRÜ MİNE SOFUOĞLU, TEMMER MARBLE YÖNETİM KURULU BAŞKANI RÜSTEM ÇETİNKAYA VE SANATÇI PATRİK PROSKO DA KATILDI.
İŞ İNSANI ALİ KOÇ ESER HAKKINDA BİLGİLERİ ESER SAHİBİ PATRİK PROSKO'DAN ALDI.
KOÇ HOLDİNG BİLGİ GRUBU BAŞKANI OLAN İŞ İNSANI OLAN ALİ KOÇ, AYNI ZAMANDA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BŞKANLIĞI GÖREVİNDEDİR.
MİNE SOFUUĞLU, RÜSTEM ÇETİNKAYA
GENEL
GENEL
'Anamorfoz Atatürk' eseri Koç Müzesi’nde...
Temmer Marble'yn katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibari ile sergilenmeye hazırlanan 'Anamorfoz Atatürk' eseri Rahmi Koç Müzesi'nde basın toplantısı ile tanıtıldı.
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