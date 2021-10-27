Farkındalık yaratan etkinlik!

Six Senses Kocataş Mansions "Wellness Talks" serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar'ı konuşmacı olarak ağırladı.

27 Ekim 2021 Çarşamba

ÖZLEM GÜSAR VE BESTE YURTTAŞ, OP. DR. DİLEK AVŞAR'IN MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KONUŞMACI OLDUĞU ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ.

ÖZLEM GÜSAR, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YERİNİ ALDI.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNDEN BAHSEDİLEN ETKİNLİĞE ÖZGE ARGÜDER SANDER'DE YALNIZ KATILDI.

BESTE YURTTAŞ

BAŞAK GÜSAR, DİLEK AVŞAR, ÖZLEM GÜSAR

İPEK KÖSE

BURCU ŞENDİR

ZAFER KOZANOĞLU

SERAP TİBUK

MÜGE SIRMABIYIK

OP. DR. DİLEK AVŞAR

Farkındalık yaratan etkinlik!

Six Senses Kocataş Mansions "Wellness Talks" serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar'ı konuşmacı olarak ağırladı.

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