Six Senses Kocataş Mansions "Wellness Talks" serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar'ı konuşmacı olarak ağırladı.
27 Ekim 2021 Çarşamba
ÖZLEM GÜSAR VE BESTE YURTTAŞ, OP. DR. DİLEK AVŞAR'IN MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KONUŞMACI OLDUĞU ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ.
ÖZLEM GÜSAR, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YERİNİ ALDI.
ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNDEN BAHSEDİLEN ETKİNLİĞE ÖZGE ARGÜDER SANDER'DE YALNIZ KATILDI.
BESTE YURTTAŞ
BAŞAK GÜSAR, DİLEK AVŞAR, ÖZLEM GÜSAR
İPEK KÖSE
BURCU ŞENDİR
ZAFER KOZANOĞLU
SERAP TİBUK
MÜGE SIRMABIYIK
OP. DR. DİLEK AVŞAR
Farkındalık yaratan etkinlik!
Six Senses Kocataş Mansions "Wellness Talks" serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar'ı konuşmacı olarak ağırladı.
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