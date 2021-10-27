Dostların kahve molası...

Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba

BEYZA UYANOĞLU VE NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN BİR MEKANDA BULUŞARAK HASRET GİDERDİ.

BEYZA UYANOĞLU, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

YAKIN DOSTLAR BEYZA UYANOĞLU VE NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN BEYZ-İ ŞAH ADINDA ORTAK BİR MARKASI VAR.

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLİ

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Dostların kahve molası...

Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler

Berrin Zorlu
Şık ve faklı...

Yasemin Özilhan
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Farkındalık yaratan etkinlik!

Six Senses Kocataş Mansions “Wellness Talks” serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar’ı konuşmacı olarak ağırladı.

Dostların kahve molası...

Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Cumhuriyet konseri düzenledi.
Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı iş yerinde ağırladı.
Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.