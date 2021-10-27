BEKİR BERA AYDIN, PERFORMANSIYLA GECEDE ALKIIŞ TOPLADI.
SANATÇI EFRUZE ŞARKILARIYLA GELENLERİ MEST ETTİ.
PARILTI DERNEĞİ ÇOCUKLARI
Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Cumhuriyet konseri düzenledi.
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