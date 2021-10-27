Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Cumhuriyet konseri düzenledi.

27 Ekim 2021 Çarşamba

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ ÖNCEKİ AKŞAM DERNEK ÜYELERİNDEN BERRİN ZORLU, NEŞE GÖNÜL VE HANDE SEZER PEKCAN İLE BİRLİKTE CUMHURİYET KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ ÜYELERİNDEN HANDE SEZER PEKCAN, COŞKULU GECEDE SAHNE ALAN BEKİR BERA AYDIN İLE EDA MUTUŞOĞLU İLE BİRLİKTE POZ VERDİ.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLAYAN MİSAFİRLER ŞARKILARLA EĞLENDİ.

BEKİR BERA AYDIN, PERFORMANSIYLA GECEDE ALKIIŞ TOPLADI.

SANATÇI EFRUZE ŞARKILARIYLA GELENLERİ MEST ETTİ.

PARILTI DERNEĞİ ÇOCUKLARI

Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Cumhuriyet konseri düzenledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler

Berrin Zorlu
Şık ve faklı...

Yasemin Özilhan
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Farkındalık yaratan etkinlik!

Six Senses Kocataş Mansions “Wellness Talks” serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar’ı konuşmacı olarak ağırladı.

Dostların kahve molası...

Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Cumhuriyet konseri düzenledi.
Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı iş yerinde ağırladı.
Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.