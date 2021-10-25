Pi Kadın Kanseri Derneği, Türkiye'de ilk kez meme kanseri hastalarıyla ünlü dalgıçları bir araya getirerek 'Pembe Dalış' adı verilen etkinlikte Kaş'ın mavi sularında, meme kanseri hastaları adına mesaj ilettiler.
25 Ekim 2021 Pazartesi
Pİ KADIN KANSERİ DERNEĞİ, TÜRKİYE'DE İLK KEZ MEME KANSERİ HASTALARIYLA ÜNLÜ DALGIÇLARDAN MİLLİ SPORCU ŞAHİKA ERCÜMEN VE AYŞEGÜL DİNÇKÖK'Ü BİR ARAYA GETİRDİ.
DENİZ TUTKUSUYLA BİLİNEN AYŞEGÜL DİNÇKÖK VE MİLLİ SPORCU ŞAHİKA ERCÜMEN, 'PEMBE DALIŞ' PROJESİYLE DALIŞ GERÇEKLEŞTİREREK TÜM MEME KANSERİ HASTALARINA DESTEK OLDULAR.
DALIŞ EKİBİ EKİPMANLARI HAZIRLADIKTAN SONRA SOĞUK SUYA KENDİLERİNİ BIRAKTILAR.
EKİP DAHA SONRA SU ALTINDA PANKART AÇARAK 'GÜCÜMÜZ KANSERDEN BÜYÜK' MESAJI VERDİLER.
AYŞEGÜL DİNÇKÖK PROJEDE YER ALMAKTAN DUYDUĞU SEVİNCİ, "GÜZEL BİR PROJEYE BİR PARÇA TUZ ATTIYSAK NE MUTLU" SÖZLERİYLE PAYLAŞTI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
'Pembe Dalış' ile kanser hastalarına destek!
Pi Kadın Kanseri Derneği, Türkiye'de ilk kez meme kanseri hastalarıyla ünlü dalgıçları bir araya getirerek 'Pembe Dalış' adı verilen etkinlikte Kaş'ın mavi sularında, meme kanseri hastaları adına mesaj ilettiler.
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