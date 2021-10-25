Jolie ve kızları!

Angelina Jolie, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternal filminin galasına kızlarıyla birlikte katılarak dikkatleri üzerine çekti.

25 Ekim 2021 Pazartesi

ÜNLÜ OYUNCU ANGELINA JOLIE KIZLARI İLE BİRLİKTE YENİ FİLMİNİN GALASINA KATILDI.

ETERNEL FİLMİNİN GALASINA KIZLARI SHILOH VE ZAHARA İLE GELEN JOLIE, KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ.

GECEYE ANGELINA JOLIE'NİN YANI SIRA FİLMİN OYUNCULARI KIT HARINGTON, CHLOE ZHAO, GEMMA CHAN VE RICHARD MADDEN'DE KATILDI.

 

ANGELINA JOLIE GALADA GÖZ ALICI ELBİSESİYLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

ANGELINA JOLIE ROL ARKADAŞI GEMMA CHANİLE BİRLİKTE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ.

ZAHARA MARLEY, ANGELINA JOLIE, SHILOH JOLIE PITT

KIT HARINGTON, ANGELINA JOLIE, CHLOE ZHAO, GEMMA CHAN VE RICHARD MADDEN'

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

Jolie ve kızları!

Angelina Jolie, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternal filminin galasına kızlarıyla birlikte katılarak dikkatleri üzerine çekti.

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