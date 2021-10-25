Özilhan Bebek'te turladı!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracına binerken objektiflere yakalandı.

25 Ekim 2021 Pazartesi

YASEMİN ÖZİLHAN

SOSYETİK GÜZEL YASEMİN ÖZİLHAN BEBEK'TE ONJEKTİFLERE YAKALANDI

YASEMİN ÖZİLHAN

LÜKS ARACINA BİNERKEN YAKALANAN YASEMİN ÖZİLHAN BEBEK'TEN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAMADAN AYRILDI.

YASEMİN ÖZİLHAN

İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

YASEMİN ÖZİLHAN

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN İSİMLERDEN.

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

Özilhan Bebek'te turladı!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracına binerken objektiflere yakalandı.

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