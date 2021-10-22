Eczacıbaşı'na 'Yılın Dijital Dönüşüm Lideri' ödülü

Türkiye'nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Eczacıbaşı Topluluğu ile kuruluşları dört ödüle layık görüldü.

22 Ekim 2021 Cuma

ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, IDC 2021 DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖDÜLLERİ'NDE, YILIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM LİDERİ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.

ESRA ECZACIBAŞI-MURAT COŞKUN ÇİFTİ 2018 YILINDA BODRUM'DA GERÇEKLEŞEN GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE HAYATLARINI BİRLEŞTİRMİŞTİ.

OYA-BÜLENT ECZACIBAŞI ÇİFTİNİN KIZI OLAN ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, İŞ HAYATINDA DA ANNESİ VE BABASININ İZİNDEN GİDİYOR.

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, OYA ECZACIBAŞI

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, OYA ECZACIBAŞI

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN

Eczacıbaşı'na 'Yılın Dijital Dönüşüm Lideri' ödülü

Türkiye'nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Eczacıbaşı Topluluğu ile kuruluşları dört ödüle layık görüldü.

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Eczacıbaşı'na 'Yılın Dijital Dönüşüm Lideri' ödülü

Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Eczacıbaşı Topluluğu ile kuruluşları dört ödüle layık görüldü.
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