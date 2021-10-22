Modaseverleri buluşturan davet...

Dünya modasına yön veren 900'ü aşkın markanın sezon koleksiyonlarını bir araya getiren Beymen, markası Aquazzura'nın yeni koleksiyonunu tanıttı.

22 Ekim 2021 Cuma

MODACI ADGARDO OSORIO, BETTİNA MACHLER İLE BOĞAZ'DAKİ DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.

BETTİNA MACHLER DAVETTE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ.

İPEKYOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI  NEJDET AYAYDIN'IN EŞİ EMEL AYAYDIN MODA DAVETİNDE ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI.

MODASEVER BEGÜM GAZİOĞLU BALLI, BEYAZ ELBİSESİYLE KAMERALARA POZ VERDİ.

İŞ İNSANI NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDEN TİMUR'UN EŞİ EMİNE TİMUR, DAVETE YALNIZ KATILDI.

BESTE YURTTAŞ

SEDAR GÜLGÜN, SERRA TÜRKER

TASARIMCI ADGARDO OSORIO

GENEL

GENEL

Modaseverleri buluşturan davet...

Dünya modasına yön veren 900'ü aşkın markanın sezon koleksiyonlarını bir araya getiren Beymen, markası Aquazzura'nın yeni koleksiyonunu tanıttı.

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