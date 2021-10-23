Şık ve faklı...

YASEMİN ÖZİLHAN
Yasemin Özilhan
Berrin Zorlu
Oya Eczacıbaşı
Ronit Hakko
Ayşe Boyner
Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatından ünlü hanımlarından Edvina Sponza, Nükhet Eczacıbaşı ve Zeynep Üstünel güzel havanın keyfini sporla çıkardı.
Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Eczacıbaşı Topluluğu ile kuruluşları dört ödüle layık görüldü.
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