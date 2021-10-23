Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı

23 Ekim 2021 Cumartesi

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı

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Eczacıbaşı'na 'Yılın Dijital Dönüşüm Lideri' ödülü

Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Eczacıbaşı Topluluğu ile kuruluşları dört ödüle layık görüldü.

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