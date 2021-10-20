İtalyan Modaevi FENDI, Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonunu Pınar Hotiç ve Tuğçe Eyilik gibi cemiyet hayatının moda tutkunu isimlerine tanıttı.
20 Ekim 2021 Çarşamba
PINAR HOTİÇ
TUĞÇE EYİLİK VARDAR
NURAY FENERCİOĞLU
SİBEL KERİMOĞLU
BURCU ŞENDİR
EBRU SANVER
ARZU KUNT
ZEYNEP GERMEN
SERAP TİBUK
MÜGE SIRMABIYIK
TUĞÇE PEKSAYAR
Modaseverler koleksiyon için buluştu!
İtalyan Modaevi FENDI, Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonunu Pınar Hotiç ve Tuğçe Eyilik gibi cemiyet hayatının moda tutkunu isimlerine tanıttı.
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