Modaseverler koleksiyon için buluştu!

İtalyan Modaevi FENDI, Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonunu Pınar Hotiç ve Tuğçe Eyilik gibi cemiyet hayatının moda tutkunu isimlerine tanıttı.

20 Ekim 2021 Çarşamba

PINAR HOTİÇ

TUĞÇE EYİLİK VARDAR

NURAY FENERCİOĞLU

SİBEL KERİMOĞLU

BURCU ŞENDİR

EBRU SANVER

ARZU KUNT

ZEYNEP GERMEN

SERAP TİBUK

MÜGE SIRMABIYIK

TUĞÇE PEKSAYAR

Modaseverler koleksiyon için buluştu!

İtalyan Modaevi FENDI, Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonunu Pınar Hotiç ve Tuğçe Eyilik gibi cemiyet hayatının moda tutkunu isimlerine tanıttı.

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