Banu Çarmıklı, sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin "Senin Annen bir Melekti Yavrum!…" başlıklı kişisel sergisini gezerek sanata destek oldu.
20 Ekim 2021 Çarşamba
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI, KEZBAN ARCA BATIBEKİ
BANU ÇARMIKLI, KEZBAN ARCA BATIBEKİ
BANU ÇARMIKLI, KEZBAN ARCA BATIBEKİ
BANU ÇARMIKLI, KEZBAN ARCA BATIBEKİ
BANU ÇARMIKLI, KEZBAN ARCA BATIBEKİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Çarmıklı'dan sanata destek!
Banu Çarmıklı, sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin "Senin Annen bir Melekti Yavrum!…" başlıklı kişisel sergisini gezerek sanata destek oldu.
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