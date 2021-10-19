TÜSİAD'da İstişare Kurulu toplantısı...

ANADOLU GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN, KONSEYİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI.
ANADOLU GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN, KONSEYİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI.
TUNCAY ÖZİLHAN
TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SIMON KASLOWSKI İSE KONSEYDE KÜRSÜYE ÇIKARAK KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
SIMON KASLOWSKI
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI, ÜYESİ OLDUĞU TÜSİAD İSTİŞARE KONSEYİNE KATILDI.
İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER 'GELECEĞİ İNŞA' KONULU İSTİŞAREDE YERİNİ ALDI.
FİBA HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI HÜSNÜ ÖZYEĞİN TOPLANTIYA KATILDI.
ÖMER DİNÇKÖK
İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN, TOPLANTIYA KATILARAK 'GELECEĞİ İNŞA' KONULU İSTİŞAREDE NOTLAR ALDI.
MURAT ÖZYEĞİN
HALİS KOMİLİ
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON, 'GELECEĞİ İNŞA' KONULU İSTİŞAREDE YERİNİ ALDI.
BATU AKSOY
KAAN ÜNVER
GENEL
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