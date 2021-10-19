Prens William ve eşi Kate Middleton, ev sahipliği yaptıkları 'Earthshot Ödül'ü Londra'da gerçekleşti. Törende Düşes Kate'in, sürdürülebilirlik etkinliği için giydiği elbisesi göz kamaştırdı.
19 Ekim 2021 Salı
PRENS WILLIAM VE EŞİ DÜŞES KATE MIDDLETON'IN, EV SAHİPLİĞİ YAPTIKLARI EARTHSHOT ÖDÜL TÖRENĞİ LONDRA'DA GERÇEKLEŞTİ.
ÇEVRECİLİĞE DİKKAT ÇEKEN TÖRENDE DÜŞES KATE MIDDLETON, 2011 YILINDA BAFTA ETKİNLİĞİNDE TERCİH ETTİĞİ ALEXANDER MCQUEEN İMZALI ELBİSESİNİ TEKRAR GİYİNDİ.
TÖRENE OYUNCU EMMA WATSON'DA KATILDI
ÜNLÜ OYUNCU EMMA WATSON2DA GİYİNDİĞİ SİYAH BEYAZ KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
GECEYE ŞARKICI ED SHAREEN'DA KATILARAK ÇEVRECİ ETKİNLİĞE DESTEK OLDU.
ED SHAREEN
Çevre dostu tören!
Prens William ve eşi Kate Middleton, ev sahipliği yaptıkları 'Earthshot Ödül'ü Londra'da gerçekleşti. Törende Düşes Kate'in, sürdürülebilirlik etkinliği için giydiği elbisesi göz kamaştırdı.
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