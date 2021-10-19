İş insanı Melda Kosif ve Melisa Mutlu, Fulya Özkanca'nın yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı.
19 Ekim 2021 Salı
FULYA ÖZKANCA, ASUMAN TOKGÖZ
MELDA KOSİF, FULYA ÖZKANCA
FULYA ÖZKANCA, ASUMAN TOKGÖZ, MELİSA MUTLU
FULYA ÖZKANCA, MELİSA MUTLU
FULYA-UMUT ÖZKANCA
FULYA-UMUT ÖZKANCA
FULYA-UMUT ÖZKANCA
FULYA-UMUT ÖZKANCA
Özkanca'ya doğum günü kutlaması...
İş insanı Melda Kosif ve Melisa Mutlu, Fulya Özkanca'nın yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı.
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