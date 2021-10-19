Tatil için rotalarını Amerika'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Amerika'da yakın dostlarıyla bir araya geldi.
19 Ekim 2021 Salı
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
New York buluşması!
Tatil için rotalarını Amerika'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Amerika'da yakın dostlarıyla bir araya geldi.
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