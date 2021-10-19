New York buluşması!

Tatil için rotalarını Amerika'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Amerika'da yakın dostlarıyla bir araya geldi.

19 Ekim 2021 Salı

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

New York buluşması!

Tatil için rotalarını Amerika'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Amerika'da yakın dostlarıyla bir araya geldi.

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New York buluşması!

Tatil için rotalarını Amerika'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Amerika'da yakın dostlarıyla bir araya geldi.

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