“Hafıza Odası” sergisi Diyarbakır'da...

Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisi Pilevneli tarafından, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Diyarbakır Keçi Burcu'nda iş ve cemiyet haytının katılımıyla açıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi

SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN'İN HAFIZA ODASI SERGİSİNİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU EŞİ DİLEK İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE GEZDİ. iMAMOĞLU AİLESİNE SANAT TUTKUNU MURAT PİLEVNELİ DE EŞLİK ETTİ.

AHMET GÜNEŞTEKİN, EKREM-DİLEK İMAMOĞLU, MURAT PİLEVNELİ

SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN VE MURAT PİLEVNELİ HAFIZA ODASI SERGİSİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SANAT TUTKUNU LEYLA ALATON DA SERGİYİ GÖRMEK İÇİN DİYARBAKIR'DAYDI.

SANATSEVER İSİMLERDEN FERYAL GÜLMAN SERGİYİ KAÇIRMADI. GÜLMAN SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN'DEN ESERLER HAKKINDA BİLGİLER ALDI.

NEŞE VE EROL GÖNÜL ÇİFTİ SERGİYE BİRLİKTE KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

SEDEF ZAİM İSE SERGİYE TEK KATILAN İSİMLERDEN BİRİ OLDU.

İŞ İNSANI EMİN HİTAY AHMET GÜNEŞTEKİN'İ DİYARBAKIR'DA YALNIZ BIRAKMADI.

İŞ KADINI EMEK KÜLÜR DİYARBAKIR'A GELEREK ŞEHRİ GEZDİKTEN SONRA HAFIZA ODASI SERGİSİNE KATILDI.

GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ

HİKMET ERASLAN

FULYA NAYMAN

GONCA KARAKAŞ

FERYAL GÜLMAN, NEŞE-EROL GÖNÜL

NEŞE-EROL GÖNÜL

GENEL

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“Hafıza Odası” sergisi Diyarbakır'da...

Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisi Pilevneli tarafından, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Diyarbakır Keçi Burcu'nda iş ve cemiyet haytının katılımıyla açıldı.

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