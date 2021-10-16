RONİT HAKKO
Ronit Hakko
Ayşe Boyner
Berrin Zorlu
Aylin Tahincioğlu
Melisa Von Faber Castell
Ümit Boyner
Bu yıl dijital ortamda gerçekleşen defileyle ekranları tasarımlarıyla anlamlandıran Nej, SS/22 Hafıza-Recall koleksiyonunda Yaşam Suyu Hafızası ile iklim değişikliğine dikkat çekiyor.
Anrenalin tutkunu Bettina Machler, Bodrum'daki eğlenceli tatiline devam ediyor.
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