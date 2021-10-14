Dijital olarak gerçekleştirilen Fashion Week İstanbul, ikinci gününü yaratıcı moda şovlarıyla geride bıraktı.
14 Ekim 2021 Perşembe
FASHİON WEEK İSTANBUL'DA İKİNCİ GÜN DİJİTAL DEFİLELERLE GERÇEKLEŞTİ
ÇİĞDEM AKIN, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖZLEM AKIN, MERT ERKAN GİBİ TÜRK TASARIMCLAR YENİ KOLEKSİYONLARINI İKİNCİ GÜNDE TANITTI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Fashion Week'te ikinci gün!
Dijital olarak gerçekleştirilen Fashion Week İstanbul, ikinci gününü yaratıcı moda şovlarıyla geride bıraktı.
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