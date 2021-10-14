Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz ve yakın dostları Niv-Romina Garih çiftiyle birlikte tatile çıktı.
14 Ekim 2021 Perşembe
ALLAN HAKKO VE SEVGİLİSİ MERVE OFLAZ, DOSTLARI NİV-ROMİNA GARİH ÇİFTİYLE TATİLE ÇIKTI.
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO
Aşıklar, dostlarıyla tatilde...
Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz ve yakın dostları Niv-Romina Garih çiftiyle birlikte tatile çıktı.
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