'Nice senelerimize'

Ceyda Ateş Toplusoy, iş insanı eşi Buğra Toplusoy ile evliliğinin 3. yıl dönümünü kutladı.

13 Ekim 2021 Çarşamba

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY EŞİ BUĞRA TOPLUSOY İLE EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ BU KAREYLE KUTLADI.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.

BUĞRA TOPLUSOY VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZLARININ 3 AYLIK OLMASIYLA BİRLİKTE FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR.

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

'Nice senelerimize'

Ceyda Ateş Toplusoy, iş insanı eşi Buğra Toplusoy ile evliliğinin 3. yıl dönümünü kutladı.

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