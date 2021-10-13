BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.
BUĞRA TOPLUSOY VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZLARININ 3 AYLIK OLMASIYLA BİRLİKTE FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR.
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
'Nice senelerimize'
Ceyda Ateş Toplusoy, iş insanı eşi Buğra Toplusoy ile evliliğinin 3. yıl dönümünü kutladı.
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