Antebi çifti boşandı!

İş insanı İzzet Antebi 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Antebi ile ayrıldı.

12 Ekim 2021 Salı

İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ BİR YILLIK BİRLİKTELİKLERİNİN ARDINDAN 2009 YILINDA DİDEM SARI İLE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİNİN DÜĞÜN TÖRENİNE ÇOK SAYIDA SEÇKİN DAVETLİ KATILMIŞTI.

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI'NIN MİLA VE MORİS MERT ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR.

12 YILLIK EVLİLİKLERİNİ TEK CELSEDE BİTİREN İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİNİN ÇOCUKLARININ VELAYETLERİ İSE DİDEM SARI'YA VERİLDİ.

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET, DİDEM ANTEBİ

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

Antebi çifti boşandı!

İş insanı İzzet Antebi 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Antebi ile ayrıldı.

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İş insanı İzzet Antebi 2009’da yılında hayatını birleştirdiği Didem Antebi ile ayrıldı.
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