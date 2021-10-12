Yeni koleksiyon alışveriş etkinliğinde...

Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat Koleksiyonu, alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı.

12 Ekim 2021 Salı

BERRİN ZORLU

FERYAL GÜLMAN

SUZAN TOPLUSOY

REYHAN İPEKEL

DİLEK TÜRKER

BESTE YURTTAŞ

SİBEL KERİMOĞLU

GÜLDEN YILMAZ, MELİS AĞAZAT

MEHTAP ELAİDİ

İPEK KÖSE

EMİNE ERDEN

NURAY FENERCİOĞLU

Yeni koleksiyon alışveriş etkinliğinde...

Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat Koleksiyonu, alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı.

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Yeni koleksiyon alışveriş etkinliğinde...

Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat Koleksiyonu, alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı.
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