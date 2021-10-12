Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat Koleksiyonu, alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı.
12 Ekim 2021 Salı
BERRİN ZORLU
FERYAL GÜLMAN
SUZAN TOPLUSOY
REYHAN İPEKEL
DİLEK TÜRKER
BESTE YURTTAŞ
SİBEL KERİMOĞLU
GÜLDEN YILMAZ, MELİS AĞAZAT
MEHTAP ELAİDİ
İPEK KÖSE
EMİNE ERDEN
NURAY FENERCİOĞLU
Yeni koleksiyon alışveriş etkinliğinde...
Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat Koleksiyonu, alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.