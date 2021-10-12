İlk lüks evcil hayvan taşıyıcı çantalarını yaratan Emre Ertürk, HAÇİKO Derneği ile sokak hayvanları yararına şık bir davet verdi.
12 Ekim 2021 Salı
PINAR ECZACIBAŞI, SEVİNÇ ORMANCI
REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN
EMRE ERTÜRK
ZEYNEP GERMEN
ECE KIRAL
SERAP SARI
ARZU KUNT
Sokak hayvanları yararına davet!
İlk lüks evcil hayvan taşıyıcı çantalarını yaratan Emre Ertürk, HAÇİKO Derneği ile sokak hayvanları yararına şık bir davet verdi.
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