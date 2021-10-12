Özel tasarımlara açılış!

Yaşam alanlarına prestij katan projeler ve dünyaca ünlü dekorasyon markalarının tasarımlarını misafirleri ile buluşturan İbrahim Güler Design Studio, kapılarını çok özel bir davetle açtı.

12 Ekim 2021 Salı

NEJDET AYAYDIN

İBRAHİM GÜLER

BUKET TAŞDELEN

RABİA KURŞUN

ZAFER KOZANOĞLU

ARZU ÖZAL

SERAP SARI

Özel tasarımlara açılış!

Yaşam alanlarına prestij katan projeler ve dünyaca ünlü dekorasyon markalarının tasarımlarını misafirleri ile buluşturan İbrahim Güler Design Studio, kapılarını çok özel bir davetle açtı.

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Yaşam alanlarına prestij katan projeler ve dünyaca ünlü dekorasyon markalarının tasarımlarını misafirleri ile buluşturan İbrahim Güler Design Studio, kapılarını çok özel bir davetle açtı.
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