Yaşam alanlarına prestij katan projeler ve dünyaca ünlü dekorasyon markalarının tasarımlarını misafirleri ile buluşturan İbrahim Güler Design Studio, kapılarını çok özel bir davetle açtı.
12 Ekim 2021 Salı
NEJDET AYAYDIN
İBRAHİM GÜLER
BUKET TAŞDELEN
RABİA KURŞUN
ZAFER KOZANOĞLU
ARZU ÖZAL
SERAP SARI
Özel tasarımlara açılış!
Yaşam alanlarına prestij katan projeler ve dünyaca ünlü dekorasyon markalarının tasarımlarını misafirleri ile buluşturan İbrahim Güler Design Studio, kapılarını çok özel bir davetle açtı.
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