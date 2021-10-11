İş insanı Nejdet Ayayadın ve eşi Emel Ayayadın'ın kızları eğitim için Londra'ya gitti.
11 Ekim 2021 Pazartesi
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
EMEL-NEJDET, DORUK AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
Londra'ya eğitim ziyareti!
İş insanı Nejdet Ayayadın ve eşi Emel Ayayadın'ın kızları eğitim için Londra'ya gitti.
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