İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Contemporary İstanbul'da sanatçılarla çekimlere başladı.
09 Ekim 2021 Cumartesi
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Contemporary İstanbul'da sanatçılarla çekimlere başladı.
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