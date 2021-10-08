Sosyete Haluk Levent ile eğlendi...

Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte konser gerçekleştirdi.

08 Ekim 2021 Cuma

ŞÜKRÜ SÖZEN, FERYAL GÜLMAN

NEŞE GÖNÜL

MONİK İPEKEL

ASUMAN TOKGÖZ

YASMİN GÜLMAN, REYHAN İPEKEL

NEŞE GÖNÜL, HALUK LEVENT

GENEL

GENEL

Sosyete Haluk Levent ile eğlendi...

Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte konser gerçekleştirdi.

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Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte konser gerçekleştirdi.

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