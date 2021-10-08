Sosyete Haluk Levent ile eğlendi...

İstanbul'da 'Kahve Festivali' etkinliği...

Kütahya Porselen’in Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve Hediye Güral Gür İstanbul Kahve Festivali'nde en yeni ve ödüllü tasarımlarını katılımcılarla buluşturdu.