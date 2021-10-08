Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte konser gerçekleştirdi.
08 Ekim 2021 Cuma
ŞÜKRÜ SÖZEN, FERYAL GÜLMAN
NEŞE GÖNÜL
MONİK İPEKEL
ASUMAN TOKGÖZ
YASMİN GÜLMAN, REYHAN İPEKEL
NEŞE GÖNÜL, HALUK LEVENT
GENEL
GENEL
Sosyete Haluk Levent ile eğlendi...
Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte konser gerçekleştirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.