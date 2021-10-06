'Contemporary İstanbul' kapılarını açtı!

CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ, 16. KEZ DÜZENLENEN CONTEMPORARY İSTANBUL ÖZEL DAVETİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.
CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ, 16. KEZ DÜZENLENEN CONTEMPORARY İSTANBUL ÖZEL DAVETİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.
AYNI GÜNÜN AKŞAMI KENDİSİNİN EV SAHİPLİĞİNİ YAPTIĞI 'ZAMANSIZ SOFRALAR' SERGİSİNİ AÇAN ÇİĞDEM SİMAVİ, GÜNDÜZ SAATLERİNDE YABANCI KONUKLARIYLA CONTEMPORARY İSTANBUL'A KATILDI.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA YASEMİN GÜÇKAN İLE DÜNYAEVİNE GİREN İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN DAVETE KARDEŞİ AYŞECAN ÖZYEĞİN OKTAY İLE KATILDI.
ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLGUN ZORLU'NUN EŞİ BERRİN ZORLU DAVETE YALNIZ KATILDI.
CEMİYET HAYATININ SANATSEVER İSİMLERİNDEN TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU SANAT DAVETİNDE OĞLU SİNAN EKŞİOĞLU İLE BİRLİKTE YER ALDI.
SANAT TUTKUSUYLA BİLİNEN AYLİN TAHİNCİOĞLU YİNE KENDİSİ GİBİ SANATSEVER İSİM OLAN BANU ÇARMIKLI'YLA DAVETTE YERİNİ ALDI.
AYLİN TAHİNCİOĞLU
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİPERVİN ERSOY, SANAT DAVETİNE YAKIN DOSTLARI BİLGE KURU VE ÖZNUR YAKIN İLE BİRLİKTE KATILDI.
BİR ÖNCEKİ AKŞAM 'ZAMANSIZ SOFRALAR' SERGİSİNE YALNIZ KATILAN MELİS ÇİFTÇİ, CONTEMPORARY İSTANBUL'UN AÇILIŞINA NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ İLE BİRLİKTE KATILDI.
SANAT TUTKUNU ELİF DÜRÜST CONTEMPORARY İSTANBUL ETKİNLİĞİNE YALNIZ KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.
iŞ İNSANI SEZAİ TAŞKENT, YEĞENİ İREM DİVRİŞ İLE DAVETTE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
EMRE VE EŞİ MAİDE KURTTEPELİ SANAT ESERLERİNİ BİRLİKTE İNCELEDİ.
İŞADAMI POLAT GÜLMAN EŞİ EKİN GÜLMAN İLE ÇAĞDAŞ SANAT FUARINDA.
ASUMAN ŞENER
BANU ÇARMIKLI
BERNA ÇEBİ, SANAT ETKİNLİĞİNDE SANATÇILARLA BİR ARAYA GELEREK FUARI GEZDİ.
ASLI PAMİR
BEGÜM BALLI
ECE, ECEM KURDOĞLU
ESRA CİVELEK
KARDELEN, AHMET, EZGİ GÜNEŞTEKİN
ÖNDER FIRAT, ŞÜKRAN ALBAYRAK
NERGİS PEKUYSAL
NİL BENTÜRK UYGUNER
BURCU ŞENDİR
GENEL
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