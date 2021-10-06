Sosyete 'Zamansız Sofralar'da buluştu...

ZAMANSIZ SOFRALAR SERGİSİNE KOMİTE BAŞKANLIĞI YAPAN ÇİĞDEM SİMAVİ, MİSAFİRLERİYLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
ZAMANSIZ SOFRALAR SERGİSİNE KOMİTE BAŞKANLIĞI YAPAN ÇİĞDEM SİMAVİ, MİSAFİRLERİYLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
KOÇ HOLDİNG BİLGİ GRUBU BAŞKANI VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'UN EŞİ, NEVBAHAR KOÇ, ETKİNLİKTE KAYINVALİDESİ ÇİĞDEM SİMAVİ'Yİ YALNIZ BIRAKMADI.
ÜNLÜ MODACI ATIL KUTOĞLU, ZAMANSIZ SOFRALAR SERGİSİNE AHU TUĞBAY VE NEVBAHAR KOÇ İLE BİRLİKTE KATILDI.
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEMAHAT ARSEL DE ETKİNLİKTE YERİNİ ALAN İSİMLERDENDİ.
İŞ İNSANI İNAN KIRAÇ, AİLE DOSTU ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN ÖZEL KONUĞUYDU.
İŞADAMI NEZİH BARUT'UN EŞİ BERRAK BARUT ÖZEL DAVETE HİKMET ALBAYRAK İLE EVLİ OLAN KIZI ALPİN ALBAYRAK İLE BİRLİKTE GELMİŞTİ.
İŞ KADINI PELİN AKIN ÖZALP, YENİ SOFRA DÜZENLERİNİ VE TASARIMLARINI ETKİNLİKTE İNCELEDİ.
SERGİYE GÜRAL AİLESİNİ TEMSİLEN İŞ KADINLARI SEMA GÜRAL SÜRMELİ, GÜLSÜM GÜRAL, HEDİYE GÜRAL GÜR BİRLİKTE KATILDI.
İŞ KADINI MELİS ÇİFTÇİ, DAVETİN ŞIK KADINLARI ARASINDAYDI.
EŞİ OSMAN ÇARMIKLI İLE ETKİNLİĞE AYRI GELEN ZEYNEP ÇARMIKLI DAVETTE POZ VERDİ.
OSMAN ÇARMIKLI ETKİNLİKTE YERİNİ ALDI.
SERNUR ÇİFTÇİ
MİNA KARAGÜLLE, BESTE YURTTAŞ
SERRA TOKAR
ASUMAN ŞENER
ASLI OZAN
BARTUĞ SAYILI
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