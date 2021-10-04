Paris Moda Haftası...

PARİS MODA HAFTASI ÜNLÜ MARKALARIN DEFİLELERİYLE BAŞLADI
PARİS MODA HAFTASI ÜNLÜ MARKALARIN DEFİLELERİYLE BAŞLADI
MODA DEVİ MARKALAR İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONLARINI TANITTI
ÜNLÜ MANKENLER KOLEKSİYON PARÇALARINI TANITTI
DEFİLEDE SİYAH RENKLİ TASARIMLAR OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ.
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