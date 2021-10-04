Paris Moda Haftası...

Modanın merkezi olarak kabul edilen Paris, birbirinden özel defilelere ev sahipliği yapıyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi

PARİS MODA HAFTASI ÜNLÜ MARKALARIN DEFİLELERİYLE BAŞLADI

MODA DEVİ MARKALAR İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONLARINI TANITTI

ÜNLÜ MANKENLER KOLEKSİYON PARÇALARINI TANITTI

DEFİLEDE SİYAH RENKLİ TASARIMLAR OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ.

Paris Moda Haftası...

Modanın merkezi olarak kabul edilen Paris, birbirinden özel defilelere ev sahipliği yapıyor.

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Paris Moda Haftası...

Modanın merkezi olarak kabul edilen Paris, birbirinden özel defilelere ev sahipliği yapıyor.

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