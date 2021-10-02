Stiliyle göz dolduruyor

NEVBAHAR KOÇ
Nevbahar Koç
Ronit Hakko
Derin Mermerci
Begüm Şen
Berrin Zorlu
Aylin Tahincioğlu
Geçtiğimiz günlerde annelik heyecanını yaşayan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyetik güzel Derin Mermerci ve dostları Ender Mermerci'nin yeni yaşını bir arada kutladı.
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