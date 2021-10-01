James Bond'un 25. serisi Ölmek İçin Zaman Yok filminin ön gösterimi özel bir davetle gerçekleşti.
01 Ekim 2021 Cuma
ASLAN, FERYAL GÜLMAN
BERK-İPEK KÖSE
BURCU ŞENDİR
MİNA KARAGÜLLE
MÜGE SIRMABIYIK
NASRİ ÖZEL
PINAR-VEDAT UYGUN
MERT ÜNLÜ, ANIL KÖPRÜLÜ
GENEL
Yeni filme özel gösterim...
James Bond'un 25. serisi Ölmek İçin Zaman Yok filminin ön gösterimi özel bir davetle gerçekleşti.
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