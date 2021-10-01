Yeni filme özel gösterim...

James Bond'un 25. serisi Ölmek İçin Zaman Yok filminin ön gösterimi özel bir davetle gerçekleşti.

01 Ekim 2021 Cuma

ASLAN, FERYAL GÜLMAN

BERK-İPEK KÖSE

BURCU ŞENDİR

MİNA KARAGÜLLE

MÜGE SIRMABIYIK

NASRİ ÖZEL

PINAR-VEDAT UYGUN

MERT ÜNLÜ, ANIL KÖPRÜLÜ

GENEL

Yeni filme özel gösterim...

James Bond'un 25. serisi Ölmek İçin Zaman Yok filminin ön gösterimi özel bir davetle gerçekleşti.

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James Bond'un 25. serisi Ölmek İçin Zaman Yok filminin ön gösterimi özel bir davetle gerçekleşti.
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