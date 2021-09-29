Not Found
404
Not Found
  • Aradığınız sayfa silinmiş ya da yayından kaldırılmış olabilir.
  • Yanlış bir linki takip edip olmayan bir sayfaya ulaşmaya çalışıyor da olabilirsiniz.
  • Bu durumda tekrar arama yapmanızı öneririz.

    • Rahmi M. Koç Müzesi’nde ‘Dünya Bebekleri’ sergisi

    Rahmi M. Koç Müzesi, Dünya Bebekleri Sergisi'yle oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ'dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor.

    29 Eylül 2021 Çarşamba

    CEM TANIR, MİNE SOFUOĞLU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, SERRA KANYAK, MEHMET UÇAR

    RAHMİ KOÇ

    ŞÜKRAN GÜZELİŞ

    MİNE SOFUOĞLU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, SERRA KANYAK

    MİNE SOFUOĞLU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, SERRA KANYAK

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    RAHMİ KOÇ

    Rahmi M. Koç Müzesi’nde ‘Dünya Bebekleri’ sergisi

    Rahmi M. Koç Müzesi, Dünya Bebekleri Sergisi'yle oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ'dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Tarz ve uyumlu

    Begüm Şen
    Şık tasarımlar

    Berrin Zorlu
    Stiliyle göz dolduruyor

    Aylin Tahincioğlu
    Rahmi M. Koç Müzesi’nde ‘Dünya Bebekleri’ sergisi

    Rahmi M. Koç Müzesi, Dünya Bebekleri Sergisi'yle oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor.
    Bir Dilek Tut Derneği'nde bayrak devri

    Bir Dilek Tut Derneği, yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek yeni dernek başkanını seçti.
    Tophane-i Amire’de sanat...

    BASE, Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturdu.
    Lopez ve Affleck, New York'ta...

    Jennifer Lopez ile sevgilisi Ben Affleck, New York sokaklarında objektiflere yansıdı.

    Koç'tan kızlarıyla yeni paylaşım!

    Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Esra ve Aylin Koç ile çekildiği yeni fotoğraf karesini paylaştı.

    İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.