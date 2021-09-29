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Rahmi M. Koç Müzesi’nde ‘Dünya Bebekleri’ sergisi
Rahmi M. Koç Müzesi, Dünya Bebekleri Sergisi'yle oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ'dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor.
29 Eylül 2021 Çarşamba
CEM TANIR, MİNE SOFUOĞLU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, SERRA KANYAK, MEHMET UÇAR
RAHMİ KOÇ
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
MİNE SOFUOĞLU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, SERRA KANYAK
MİNE SOFUOĞLU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, SERRA KANYAK
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Rahmi M. Koç Müzesi’nde ‘Dünya Bebekleri’ sergisi
Rahmi M. Koç Müzesi, Dünya Bebekleri Sergisi'yle oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ'dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor.
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