Bir Dilek Tut Derneği'nde bayrak devri

Bir Dilek Tut Derneği, yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek yeni dernek başkanını seçti.

29 Eylül 2021 Çarşamba

CAROLE HAKKO

EMİNE ÇUBUKÇU

EMİNE ÇUBUKÇU VE DERNEK ÜYELERİ

BİR DİLEK TUT DERNEĞİ BAŞKANI CAROLE HAKKO TEMMUZ AYINDA MÜCADELE ETTİĞİ KANSER HASTALIĞI SEBEBİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir Dilek Tut Derneği'nde bayrak devri

Bir Dilek Tut Derneği, yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek yeni dernek başkanını seçti.

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