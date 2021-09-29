Bir Dilek Tut Derneği, yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek yeni dernek başkanını seçti.
29 Eylül 2021 Çarşamba
CAROLE HAKKO
EMİNE ÇUBUKÇU
EMİNE ÇUBUKÇU VE DERNEK ÜYELERİ
BİR DİLEK TUT DERNEĞİ BAŞKANI CAROLE HAKKO TEMMUZ AYINDA MÜCADELE ETTİĞİ KANSER HASTALIĞI SEBEBİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bir Dilek Tut Derneği'nde bayrak devri
Bir Dilek Tut Derneği, yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek yeni dernek başkanını seçti.
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